Mosbach. (schat) Das kleine Nüstenbach macht den Anfang. Und wird das erste Quartier, das man vonseiten der Stadtverwaltung im Rahmen des kommunalen Konzepts "Integration und Teilhabe" begleiten und weiterentwickeln will.

"Im Kern geht es darum, den Blick von außen auf der Basis von Sozialdaten mit dem Blick von innen aus Sicht der Akteure und Bewohnerinnen abzugleichen, um daraus Handlungsstrategien zu entwickeln und (weitere) Beteiligungsprozesse anzustoßen", erklärte Patrick Davis (Abteilung Bildung, Sport und Soziales) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Hintergründe des neuen Programms. In dessen Mittelpunkt stehe die Bürgerbeteiligung, in Nüstenbach wie auch in nachfolgenden Quartieren im Bereich der Großen Kreisstadt.

Nüstenbach hat man auch deshalb als erstes "überschaubares" Quartier ausgesucht, da es keinen Ortsvorsteher oder Ortschaftsrat gibt. Da die Bewohner selbst am besten um Bedarfe und Probleme wissen, sollen sie auch selbst mitbestimmen und entscheiden können, welche Priorität einzelne Projekte in ihrem Quartier haben. "Ziel ist es, das bürgerschaftliche und ehrenamtliche Engagement innerhalb des Quartiers zu stärken", so Davis.

Auf eine Sozialstrukturanalyse und deren Präsentation im Quartier sollen im Anschluss diese Daten eruiert und mit der "Sicht von innen" abgeglichen werden. Schließlich soll aus dem Prozess ein fünfköpfiger Beirat entstehen (Modell der Zufallsbürger), der die Entwicklung vor Ort lenkt; Potenziale und Ressourcen sollen herausgearbeitet werden. Der Beirat soll in der Folge Anlaufstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner und erster Ansprechpartner der Verwaltung sein.

Die Planung sieht vor, dass jedes Quartier ein kleines, selbst zu verwaltendes Budget für Projekte von der Stadt Mosbach als Anschub erhält. "Um weiteren finanziellen Spielraum innerhalb des Quartiers zu ermöglichen, wird der Beirat durch die Verwaltung unterstützt, eigenständig oder in Kooperation mit der Stadt Mosbach Förderanträge bei diversen Institutionen zu beantragen", heißt es in der Konzeption weiter. Auf diese Weise will man einen eigenen Rahmen schaffen, um zuvor gemeinsam definierte Projekte umzusetzen. Im Haushalt 2024 sollen insgesamt 3000 Euro für den "Quartiersbeirat Nüstenbach" eingestellt werden.

Ort des Geschehens

Erste Reaktionen auf das neue Konzept gab’s bereits in der Gemeinderatssitzung in der Alten Mälzerei. "Das ist eine sehr gute Idee", befand der Nüstenbacher Helmut Eiffler, während Gemeinderat Wolfgang Roth (SPD) empfahl, ein Mitglied des Jugendgemeinderats aus Nüstenbach mit in die Quartiersentwicklung einzubeziehen.