Mosbach. (ankf/stm) Die Kinder des Jugendtreffs in der Waldstadt waren schon fleißig am Werkeln. Denn pünktlich zur Eröffnung des Jugendhauses in der Waldstadt sollen die Räumlichkeiten im evangelischen Gemeindehaus in neuem Glanz erstrahlen. Mit der Initiative "Real Life" haben sie bereits nicht nur eine Theke gebaut (wir berichteten), sondern haben dazu auch gleich – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit – alte Barhocker recycelt und angestrichen. Christine Günther, Leiterin des Jugendhauses in Mosbach, freut sich auf die Eröffnung. "Es wird an diesem Tag auch eine Abstimmung zur Namensgebung geben. Da ist Kreativität gefragt und jeder kann mitmachen."

Am Freitag, 16. Juni, ist es nun so weit: Das bisher in Containern untergebrachte Jugendangebot in der Waldstadt ist in die neuen Räumlichkeiten in der Tarunstraße 1 umgezogen und wird offiziell eröffnet. Das Jugendhaus soll dort bis zum Neubau der multifunktionalen Turnhalle untergebracht bleiben.

Nach der offiziellen Eröffnung durch Oberbürgermeister Julian Stipp besteht für alle interessierten Kinder und Jugendlichen ab 16 Uhr die Gelegenheit, das Jugendhaus und seine neuen Räume sowie die zahlreichen betreuten Freizeitmöglichkeiten kennenzulernen.

Neben einem lockeren Programm lädt das Jugendhaus-Team vor allem zum gemeinsamen Beisammensein im Rahmen des offenen Jugendhausbetriebs ein. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. "Vorbeikommen und Reinschauen" lautet das Motto an diesem Tag. Die Jugendhausmitarbeiter(innen) und die Stadt Mosbach als Trägerin der Einrichtung freuen sich über regen Zuspruch.