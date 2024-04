Von Stephanie Kern

Mosbach. Was lange währt, wird endlich gut. Selten passte ein Sprichwort so gut zum Abschluss einer Baumaßnahme wie der beim FC Mosbach im Masseldorn. Zwölfeinhalb Jahre hat es gedauert, bis man hier nun am Freitag endlich den Kunstrasenplatz übergeben konnte. "Der lange Atem, unsere Mühen und auch die finanziellen Anstrengungen haben sich gelohnt",