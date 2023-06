Mosbach. (stm) Zu einer ersten Infoveranstaltung lädt Oberbürgermeister Julian Stipp alle interessierten Waldstädter und Waldstädterinnen am Montag, 19. Juni, ein. Dabei steht der Neubau eines multifunktionalen Zentrums im Fokus, das im Zuge des Turnhallenneubaus entwickelt werden soll. Die verschiedenen Nutzungsanforderungen sollen im Zuge eines Beteiligungsformats einfließen.

Hierfür hat das Land im Rahmen des Förderprogramms "Quartierimpulse" Mittel zur Verfügung gestellt. Dieses Programm der Allianz für Beteiligung und des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration ist Teil der Landesstrategie "Quartier 2030 – Gemeinsam. Gestalten." und wird aus Mitteln finanziert, die der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat.

Der notwendige Neubau der Turnhalle soll genutzt werden, um ein multifunktionales Waldstadtzentrum zu entwickeln. Unter Berücksichtigung der begrenzt zur Verfügung stehenden Flächen sollen Orte der Begegnung, Sportangebote und generationengerechte sowie generationenübergreifende Angebote zur Freizeitgestaltung entstehen, also flexible Nutzungsmöglichkeiten für örtliche Vereine, ehrenamtlich Engagierte, Senioren und die offene Jugendarbeit.

Das von der Stadt Mosbach ins Auge gefasste Beteiligungsverfahren soll in zwei Stufen ablaufen. In der ersten soll gemeinsam mit der Bürgerschaft ein tragfähiges Zielprogramm erarbeitet werden. Die Ergebnisse fließen als Eckpunkte in den Planungswettbewerb "Neues Waldstadtzentrum" ein. Nach dem Wettbewerbsverfahren ist geplant, die Planungsideen vorzustellen und zu reflektieren. Alle Bürger der Waldstadt sind eingeladen, sich einzubringen.

Darüber hinaus werden zufällig ausgewählte Waldstädter persönlich angeschrieben und zur Mitarbeit eingeladen. Damit soll sichergestellt werden, dass ein Querschnitt aller Altersgruppen sowie Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, die in der Waldstadt wohnen, an der Bürgerbeteiligung teilnimmt und alle Veranstaltungen begleitet.

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 19. Juni von 19.30 bis 21 Uhr werden in der alten Waldstadtturnhalle das Projekt und der Beteiligungsprozess vorgestellt und über die weiteren Beteiligungsbausteine informiert. Damit ist der offizielle Startschuss für die Beteiligung gesetzt. Weitere geplante Veranstaltungen sind eine Bürgerwerkstatt am 3. Juli von 18 bis 20.30 Uhr, eine Seniorenbeteiligung am 5. Juli von 10 bis 12.30 Uhr und eine Jugendwerkstatt am 5. Juli von 16 bis 18.30 Uhr. Die Feedback-Runde ist für den Herbst geplant; der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.