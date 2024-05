Mosbach. (RNZ/stm) Die eine Langzeitbaustelle an der Bundesstraße B27 in der Ortsdurchfahrt ist inzwischen abgeschlossen, bei einer anderen – an der Neckarelzer Bahnhofstraße – will gut Ding noch ein wenig Weile haben.

"Weiter geht’s mit den Sanierungsarbeiten in der Neckarelzer Bahnhofstraße", heißt es nun in einer aktuellen Pressemitteilung der Stadt Mosbach, in der auf den Fortgang