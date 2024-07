Lohrbach. (stk) Der Brand ist gelöscht – nun geht es an die Aufarbeitung des Feuers in Lohrbach. In der Nacht auf Sonntag wurde die Feuerwehr um kurz vor drei Uhr zur Unglücksstelle gerufen, fand eine Firmenhalle im Vollbrand vor. Im Laufe des Sonntags seien noch einige Male Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Brandstelle gewesen, auch am Montagvormittag habe man nochmals Glutnester gelöscht.

