Von Niklas Siegmann

Lohrbach. In Blech gewandete Kurven im strahlenden Sonnenschein, ein sanft blubbernder Achtzylinder, Countrymusik im Ohr und ein wenig Burgerduft in der Nase – so darf man sich ein klassisches US-Car- und Oldtimertreffen vorstellen. Und derlei Vorstellungen wurde man bei "Motoren-Musik-Mode" am Sonntag in Lohrbach allemal gerecht.

Von der