Von Christina Bock

Mosbach. In einem abgelegenen Waldstück an der deutsch-französischen Grenze finden Spaziergänger eine teils verbrannte männliche Leiche. Schnell wird klar: Der Mann ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. In einem Fernsehkrimi wäre der Mörder nach spätestens 90 Minuten überführt, doch bei echten Fällen sind die Ermittlungen viel komplexer.