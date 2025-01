Von Stephanie Kern

Mosbach. Als Manfred Leitheim am 28. April vergangenen Jahres einen großen Corso von Zweirädern anführte, ahnte er noch nicht, dass dies sein letztes Mal sein würde. Nun ist es amtlich: Einen erneuten Motorradgottesdienst auf dem Schreckhof in Diedesheim wird es nicht mehr geben. "Alles hat seine Zeit", schreibt er in einer E-Mail an das