Mosbach. (RNZ/stm) Der Frühling ist (so gut wie) da, die Lebensgeister erwachen, es zieht einen wieder nach draußen. Da bietet es sich geradezu an, auch in die Erlebnismarktsaison zu starten. Mosbachs Stadtmarketing hat für die auch dieses Jahr wieder monatlich stattfindenden Erlebnismärkte ein buntes und genussvolles Programm zusammengestellt.

2023 gibt es erneut die beliebten Märkte wie den Blumen-, Antik-, Kräuter-, Brot- und Kürbismarkt sowie die Kunsthandwerkermärkte im Frühjahr und Herbst. Nach der erfolgreichen Premiere von "Mosbach spielt" im vergangenen Jahr wird die gesamte Innenstadt auch dieses Jahr im Juni zur Spielwiese für Groß und Klein. Spaß, Bewegung und fröhliches Miteinander – all das wird für einen lebendigen Tag sorgen.

Wie gewohnt startet die Saison mit dem Kunsthandwerkermarkt, dem ein französischer Markt angeschlossen ist. Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. April, werden altes, traditionelles Handwerk und feines Kunsthandwerk präsentiert. Handgemachtes liegt voll im Trend, so zeigen Kunsthandwerker direkt vor Ort ihre Fertigkeiten und lassen sich dabei gern über die Schulter schauen.

> 1./2. April: Kunsthandwerkermarkt / französischer Markt mit verkaufsoffenem Sonntag der Mosbacher Fachgeschäfte > 6. Mai: Blumenmarkt > 12.-15. Mai: Frühlingsfest (Veranstalter: Mosbach Aktiv), verkaufsoffener Sonntag der Mosbacher Fachgeschäfte > 17. Juni: Mosbach spielt > 1. Juli: Antikmarkt > 5. August: Kräutermarkt > 2. September: Kurpfälzer Brotmarkt > 8. Oktober: Kurpfälzer Erntefest, verkaufsoffener Sonntag der Mosbacher Fachgeschäfte > 7. Oktober: Kürbismarkt > 4./5. November: Mittelalter- und Kunsthandwerkermarkt, lange Einkaufsnacht der Mosbacher Fachgeschäfte am Samstag > 1.-20. Dezember: Mosbacher Weihnachtsmarkt mit langen Einkaufsnächten am 9. und 16. Dezember

Mit Original-Spezialitäten aus dem Nachbarland verführt der französische Markt auf dem Kirchplatz zu kulinarischen Streifzügen. Am Samstag wird ab 13 Uhr die Führung "Zunft- und Handwerkerzeichen" angeboten.

Der Marktplatz, auf dem am Samstag noch der Wochenmarkt stattfindet, wird am Sonntag erneut mit vielen weiteren Marktständen zum Kunsthandwerk und Besonderheiten belebt sein. Kinder können auf einer Spielstraße Spiele von früher ausprobieren. In der Mitmach- und Frühlingswerkstatt können Kerzen gezogen, Weiden geflochten, geschnitzt oder ein Türkranz gebunden werden. Ein weiterer Höhepunkt wird die Präsentation von zahlreichen alten Schleppern der Bulldog-Freunde Schefflenz sein.

Stilvoll und charmant unterhält das musikalische Duo Delby und Köster mit französischen Chansons am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auf der Bühne, während in der Fußgängerzone die Frauentrommelgruppe Tamburi Carini spielt. Die Mosbacher Fachgeschäfte haben ebenfalls am Sonntagnachmittag geöffnet und bieten die Möglichkeit zum entspannten Einkaufsbummel in der frühlingshaft geschmückten Stadt.

Ausführliche Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.mosbach.de/Erlebnismärkte zu finden. In der Tourist-Information und den Mosbacher Geschäften liegt der Flyer mit dem Gesamtüberblick der Erlebnismärkte aus.