Mosbach/Stuttgart. (RNZ/jdm) Nicht nur in Paris geht’s derzeit höchst sportlich zu: Die Johannes-Diakonie hat sich für die Deutschen Fußballmeisterschaften der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) qualifiziert. Beim baden-württembergischen Qualifikationsturnier auf dem Gelände des MTV Stuttgart genügte ein dritter Platz in der höchsten Leistungskategorie A. Die Sieger nach Leistungskategorien hießen am Ende "Selbsthilfe mit Köpfchen" (Kategorie A), TSG Wilhelmsdorf (Kategorie B), SG Weinstadt (Kategorie C) und Theo-Lorch Werkstätten Bönnigheim (Kategorie D).

Rund 20 Teams aus ganz Baden-Württemberg kämpften bei dem Turnier in Stuttgart in den vier Kategorien um den jeweiligen Sieg. Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad waren spannende Spiele zu sehen. Das Team der Johannes-Diakonie konnte den Turniersieg zwar nicht erringen, durfte sich aber dennoch über das Ticket nach Duisburg freuen. Denn: Die erst- und zweitplatzierte Mannschaft erfüllten nicht die regeltechnischen Voraussetzungen für die Deutsche Meisterschaft, da es sich nicht um Werkstatt-Mannschaften handelt.

Das Team rund um den besten Torschützen der Mannschaft, Nico Pallmert, blieb im Turnier ungeschlagen. Die Freude nach geschaffter Qualifikation war riesig. Die Tickets für die Deutschen Meisterschaften vom 19. bis 22. August in der Sportschule Duisburg-Wedau können gebucht werden. "Dort sind wir zwar krasse Außenseiter, aber ein wahrscheinlich unvergessliches Erlebnis steht uns sicherlich bevor", erklärte Coach Jürgen Gramlich.

Info: Mehr zu den Deutschen Meisterschaften finden Interessierte online unter www.fussball-wfbm.de.