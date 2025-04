Neckarelz. (RNZ/pol) Ein Vorfall, bei dem auch eine Schusswaffe im Spiel war, wurde der Polizei am späten Mittwochabend, 2. April, gegen 23 Uhr, vom Messplatz in Neckarelz gemeldet. Ein Mann soll dort an ein geparktes Fahrzeug herangetreten sein und dem 18-Jährigen, der bei geöffnetem Fenster auf dem Fahrersitz des Wagens saß, eine Pistole vor das Gesicht gehalten haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde der mutmaßliche Täter am Tag danach gefasst.

Bevor der Unbekannte Forderungen stellen oder weitere Handlungen vornehmen konnte, hatte der junge Mann Gas gegeben und war mit seinem Auto davongefahren. Der Täter entfernte sich daraufhin zunächst unerkannt vom Messplatz.

Beamte des Kriminalkommissariats Mosbach konnten ihn aber in Zusammenarbeit mit dem Polizeirevier Mosbach bereits am Folgetag ermitteln und festnehmen. Der 41-Jährige wurde am Freitag einem Richter am Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Mosbach beantragten Haftbefehl wegen versuchter räuberischer Erpressung in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Update: Mittwoch, 9. April 2025, 14.52 Uhr