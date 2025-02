Lohrbach. (ub) Ist ein Paar seit 70 Jahren verheiratet wie Rosina und Max Wieder, so hat die Liste der Hochzeitsjubiläen dafür mehrere Namen parat: Platin-, Eiserne, Gnadenhochzeit. Für das Lohrbacher Jubelpaar ist klar: "Wir feiern Gnadenhochzeit, denn es ist eine Gnade, so lange verheiratet zu sein!" Die Umstände, unter denen die beiden sich am 19. Februar 1955 das Ja-Wort gaben, waren alles

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote