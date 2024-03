Mosbach. (pol/rl) Am Montagvormittag verursachte ein Mann aufgrund eines medizinischen Vorfalls einen Unfall in Mosbach und verstarb wenig später in einem Krankenhaus.

Der 84-Jährige war gegen 10.45 Uhr auf der Kistnerstraße unterwegs, als er im Kreuzungsbereich mit der Hauptstraße mit seinem Mercedes zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und in das Schaufenster eines Geschäfts fuhr.

Im Anschluss wurde das Fahrzeug abgewiesen, überquerte die Kreuzung in Richtung "Alte Bergsteige" und stieß mit der Eingangstüre des ehemaligen Einkaufszentrums zusammen. Hier kam der Mercedes zum Stehen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Fahrzeugwrack musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Nach dem Unfall hatte sich ein langer Stau auf der B27 gebildet.

Ort des Geschehens

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass diese auch ursächlich für den Verkehrsunfall war.