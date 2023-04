Von Pia Geimer

Mosbach. In einem Alter, in dem andere Teenager in ihrer Freizeit zocken oder feiern gehen, sind sie bereits unbestrittene Meister auf ihrem Gebiet. Zwischen 13 und 19 Jahre alt sind die rund 60 jungen Musikerinnen und Musiker des baden-württembergischen Landesjugendorchesters erst alt, aber sie zeigen bei ihren Konzerten eine faszinierende Qualität und