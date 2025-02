Ihr Herz schlägt für Rot und Weiß: Bernadette Martini will beim VfB Stuttgart Verantwortung übernehmen (l.). Tor für den VfB: Wenn Deniz Undav und Co. in der MHP-Arena treffen, dann jubelt Bernadette Martini in der Fankurve mit. Die Mosbacherin hat seit 20 Jahren kaum ein Spiel der Stuttgarter verpasst, ist seit vier Jahren im VfB-Beirat tätig – und kandidiert nun für einen Platz im Präsidium des Canstatter Traditionsclubs und Champions-League-Teilnehmers. Fotos: RNZ/dpa