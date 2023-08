Mosbach. (RNZ/stm) Dafür können sich selbst erfahrene Bäcker immer wieder begeistern: Der Duft von frisch gebackenem Brot ist einfach toll. Dabei braucht es für ein gutes Brot nicht viel: Ein paar richtige Handgriffe, ein paar Grundzutaten wie Mehl, Salz, Wasser und Hefe verkneten, dem Teig seine Zeit lassen und dann backen – schon ist das beliebteste Grundnahrungsmittel in Deutschland fertig. Verfeinern lässt es sich mit den Körnern, Nüssen, Honig oder auch Kräutern, so ergibt sich hierzulande eine Sortenvielfalt, die weltweit ihresgleichen sucht.

Am Samstag, 2. September, präsentieren regionale Bäcker auf dem Kurpfälzer Brotmarkt von 9 bis 16 Uhr eine Auswahl ihrer kreativen Brot-Spezialitäten und überdies hauseigene Kuchen, Gebäck und andere feine Backwaren. Holzofenbrotfladen fehlen dabei ebenso wenig wie ein Angebot von leckeren Brotaufstrichen und Dips, Käse, Salami, Schinken, hausgemachte Marmeladen und all dem, was zusammen mit und auf dem Brot noch besser schmeckt.

Im Backbus auf dem Kirchplatz können Kinder selbst ausprobieren, wie Teig geknetet wird und wie der Knoten in die Brezel kommt. Gleich gegenüber zeigen Bäcker in der Schaubackstube, wie originell sich Brotteig am Ende verarbeiten lässt. Für Unterhaltung auf der Bühne sorgt ab 9 Uhr die Musikschule Schifferdecker und ab 12 Uhr swingt dann die Dixielandformation "Grünspan" durch den Nachmittag. In der Stiftskirche lädt ab 10.30 Uhr die "Musik zur Marktzeit" zum Verweilen ein. Und dann gibt’s auch noch eine Auszeichnung: In diesem Jahr hat sich der Neckar-Odenwald-Kreis erfolgreich als Fairtrade-Landkreis rezertifiziert. Um 13 Uhr erfolgt auf der Bühne die Urkundenübergabe durch Landrat Dr. Achim Brötel.

Damit nicht genug: Glücksrad, historische Bäckerei und natürlich kulinarische Köstlichkeiten wie Cocktails, Waffeln, Spiralkartoffeln, Mandelgebäck, arabische Speisen, Pestos, Aufstriche und Marmeladen runden den Erlebnissamstag ab. Um 11 Uhr findet zudem eine Altstadtführung statt, Treffpunkt ist hier vor der Tourist Info. Die Fachgeschäfte in der Mosbacher Fußgängerzone haben bis in den Nachmittag geöffnet und freuen sich auf regen Betrieb.

Der Kurpfälzer Brotmarkt ist eine Initiative des Stadtmarketings der Stadt Mosbach und wird in Zusammenarbeit mit der Bäcker-Innung Neckar-Odenwald realisiert.

Info: Das komplette Programm und die verschiedenen Teilnehmer sind im Internet unter www.mosbach.de/erlebnismaerkte abrufbar.