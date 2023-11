Mosbach. (RNZ/stm) Die Erlebnismärkte drehen noch einmal eine feurig-romantische Runde: Am bevorstehenden ersten Novemberwochenende kehrt das Mittelalter in die Mosbacher Altstadt zurück, wo zudem auch das Kunsthandwerk zum Finale der Erlebnismärkte in den Mittelpunkt rückt. Am Samstag, 4. November, von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, 5. November, von 11 bis 18 Uhr wird die Altstadt zum Treffpunkt für Liebhaber feiner Handwerkskunst und Mittelalterfans.

Rund um die Stiftskirche öffnet sich ein Blick in eine längst vergangene Zeit: Bunte Händlerstände und Handwerker in Aktion sorgen für ein authentisches historisches Flair, Anbieter von besonderen Gaumenfreuden laden zum Verweilen ein. Krämereien, Zünfte, Livemusik und lustige "Kurzweyl" begleiten die Besucher auf ihrem Bummel durch die Jahrhunderte. Mittelalterliche Handarbeiten, Korbflechter, eine Holzwerkstatt für Schwerter und Schilde, eine Lederei, eine mittelalterliche Schmiede und ein ritterlicher Kettenhemdmacher zeigen das überlieferte mühsame Handwerk aus längst vergangenen Zeiten.

Auf dem Marktplatz dreht sich knarrend das handbetriebene Holzriesenrad mit vielen Gondeln und dürfte für große Augen, Spaß und strahlende Kindergesichter sorgen. Bei Einbruch der Dunkelheit tauchen zauberhafte Illuminationen, Feuertanz und romantische Lichter die Altstadt in eine außergewöhnliche Stimmung.

Neben den Kunsthandwerkerständen haben die Mosbacher Fachgeschäfte im Rahmen einer langen Einkaufsnacht am Samstag bis 21 Uhr geöffnet. Eine Stadtführung "Mosbach im Mittelalter" durch die Gassen der Altstadt beginnt am Samstag um 13 Uhr an der Tourist-Info.

Der Mittelaltermarkt findet in Kooperation mit Pro History statt. Der Kunsthandwerkermarkt ist eine Initiative des Stadtmarketings Mosbach mit Unterstützung von Mosbach Aktiv.

Info: Das komplette Programm für Samstag und Sonntag findet sich unter www.mosbach.de/erlebnismaerkte