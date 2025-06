Mosbach. (rul) In ein leer stehendes Geschäft in der Mosbacher Innenstadt ist wieder Leben eingekehrt. Nina Fuhrig, die bei Betty Barclay den Beruf als Bekleidungsschneiderin erlernte, hat zusammen mit Stefanie Krahn in der Löwenbrunnengasse vor Kurzem ihr Geschäft "Kreativ-Eck" eröffnet.

In dem Gebäude befand sich viele Jahre das Schuhgeschäft Seitz, daher zählt es zur Hauptstraße 36;