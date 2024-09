Fast fertig: Seit Schuljahresbeginn ist die Pestalozzi-Realschule teilweise wieder in Betrieb; in einigen Fachräumen wird bereits wieder unterrichtet. Seit 2018 wird das Gebäude aus den 1970er-Jahren komplett saniert, im Januar 2025 sollen die Erneuerungsmaßnahmen vollständig abgeschlossen sein und alle Schülerinnen und Schüler in die PRS zurückkehren können. Fotos: Heiko Schattauer