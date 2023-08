Mosbach. (pm/RNZ) Das Boarding hat begonnen: Daniela Alfinito und "Die Schlagerpiloten" sind zu Gast bei der "Großen Schlagershow" am Samstag, 14. Oktober, in der Alten Mälzerei in Mosbach. Los geht es um 16 Uhr, Einlass wird ab 15 Uhr gewährt.

Im Januar gelang der Sängerin Daniela Alfinito mit ihrem fünften Album "Frei und grenzenlos" der Sprung auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Ihr musikalisches Talent kommt nicht von ungefähr: Ihr Vater Bernd Ulrich und ihr Onkel Karl-Heinz Ulrich sind die "Amigos", die seit vielen Jahren Schlager-Erfolge feiern. Sie wird beim Gastspiel in Mosbach dabei sein und (nicht nur) ihr neues Album voller Songs mit Aufbruchstimmung und Zuversicht vorstellen.

Mit von der Partie sind auch die Schlagerpiloten: Bislang kannte man die Gruppe nur im Dreier-Pack. Vor einiger Zeit haben sich Kevin und Stefan von ihrem Bandkollegen Frank Cordes getrennt und beschlossen, alleine als Duo weiter zu machen. Nachdem es alle vier bisherigen Alben in die Top drei der deutschen Albumcharts schafften, nehmen sie nun Kurs auf Album Nummer fünf. Wer gerne zu Musik feiert oder Schlagerfan ist, ist bei den beiden Sängern genau richtig, ist der Veranstalter überzeugt. "Die Musik der Schlagerpiloten holt sogar Couch-Potatoes ab und lockt die Sonne an Regentagen hinter den Wolken hervor", schreibt die Konzertagentur "Event Factory" in der Ankündigung zum Konzert.

Für den "Flug durch den Schlagerhimmel" verlost die Rhein-Neckar-Zeitung 5 x 2 Eintrittskarten unter allen Anrufern, die sich heute zwischen 10 und 10.30 Uhr unter der Telefonnummer 06261/93227171 melden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Gewinner werden benachrichtigt. Für alle, die bei unserer Verlosungsaktion kein Glück hatten, gibt es Eintrittskarten am Ticketschalter der Rhein-Neckar-Zeitung.