Mosbach. (RNZ/zg) Inspiriert und – dank des Gewinns beim regionalen Nachhaltigkeitswettbewerb der Firma Mosca mit deren Partnern Käsmann, Odenwald Treuhand und Spohn – auch entsprechend motiviert, startete der Nachwuchs des FC Mosbach dieser Tage zur gemeinsamen Müllsammelaktion in der Stadt. Junge Sportlerinnen und Sportler – von den Bambinis bis zu den D-Junioren des FC Mosbach – und natürlich auch zahlreiche Eltern brachten sich dabei freiwillig und reinigend ein.

An zwei Tagen war man entlang des Nüstenbachs sowie an der Elz und auch in der näheren Umgebung der Gewässer unterwegs. Die aufmerksamen Sammler machten reichlich Abfall aus, sammelten die Hinterlassenschaften ausdauernd ein. Vor allem die große Menge an Zigarettenkippen sorgte bei den Jugendlichen für Erstaunen und Kopfschütteln.

Am Ende waren sich alle Beteiligten der Sammlung aber dennoch einig, eine weitere Reinigungsaktion bald folgen lassen zu wollen.