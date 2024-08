Mosbach. (stm) Ein kulturelles Feuerwerk – das versprechen die Macherinnen des Mosbacher Sommers für den morgigen Sonntag: Von 14 bis 19 Uhr sind wieder zahlreiche Künstlerinnen und Künstler im Rahmen des Internationalen Straßentheaters zu Gast in der Innenstadt. Sie stammen aus vier verschiedenen Ländern und bieten ein abwechslungsreiches und beeindruckendes Programm in der Fußgängerzone, auf dem Marktplatz, dem Château-Thierry-Platz sowie auf dem Parkdeck AWG, dem ModeMix-Parkplatz, in der Ölgasse, im Hospitalhof und an der Bachmühle.

Alle Show-Acts werden im Laufe des Nachmittags mehrmals aufgeführt. So können sich die Besucherinnen und Besucher ein individuelles Programm zusammenstellen oder sich einfach von Ort zu Ort treiben lassen. Jeder, der das Festival unterstützen möchte, kann sich einen originellen Sympathie-Button kaufen.

Mit dabei sind die folgenden Gruppen: "Always Drinking Marching Band", "DJ Frietmachine, "Critical Mess", "Wassercafé", "Frans Custers", "Till Schleinitz", "Knot on Hands", "Digger & Dig", "Zinzi & Evertjan", "Kabaret Kalashnikov" und Luuk Brantjes.

Das Programm

14 Uhr: Always Drinking Marching Band, Marktplatz; DJ Frietmachine, Hospitalhof. 14.15 Uhr: Critical Mess, Parkplatz ModeMix. 14.30 Uhr: Wassercafé, Ölgasse; Frans Custers, Hospitalgasse. 14.40 Uhr: Till Schleinitz, Bühne Marktplatz. 15 Uhr: Knot on Hands, Marktplatz, Digger & Dig, Boulevard. 15.10 Uhr: Zinzi & Evertjan, Parkdeck AWG. 15.30 Uhr: Frans Custers, Fußgängerzone Richtung Ludwigsplatz. 15.50 Uhr: Kabaret Kalashnikov, Bühne Marktplatz. 15.55 Uhr: Luuk Brantjes, Château-Thierry-Platz. 16.35 Uhr: Zinzi & Evertjan, Parkdeck AWG. 16.45 Uhr: A. D. Marching Band, Marktplatz/Fußgängerzone. 16.50 Uhr: Frans Custers, Fußgängerzone Richtung Ludwigsplatz. 17 Uhr: Critical Mess, ModeMix; Wassercafé, Ölgasse; DJ Frietmachine, Hospitalhof. 17.10 Uhr: Till Schleinitz, Bühne Marktplatz. 17.30 Uhr: Digger & Dig, Boulevard. 17.35 Uhr: Knot on Hands, Marktplatz. 17.55 Uhr: Frans Custers, ModeMix Richtung Marktplatz; Luuk Brantjes. Château-Thierry-Platz. 18 Uhr: A. D. Marching Band, Marktplatz/Fußgängerzone. 18.10 Uhr: Kabaret Kalashnikov, Bühne Marktplatz. 18.35 Uhr: Zinzi & Evertjan, Parkdeck AWG.