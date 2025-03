Mosbach. (zg/RNZ) Am kommenden Mittwoch heißt es in der Waldstadt wieder "Reparieren statt Wegwerfen". Von 15 bis 17 Uhr können im Evangelischen Gemeindehaus in der Waldstadt (Tarunstraße 1) bei Kaffee und Kuchen nicht mehr funktionstüchtige Geräte von ehrenamtlichen Helfern repariert werden.

Gebrauchsgegenstände, Maschinen und Geräte können mitgebracht werden – und wenn etwas