Neckarelz. (nak/schat) Finale in der Backstube, mit den passenden "Zutaten" – und wehmütigen Momenten: Für Bäckermeister Thomas Mayer, seine Familie und seine Mitarbeiter war der vergangene Sonntag nicht nur der letzte Tag des Jahres 2023, sondern auch der letzte in der Bäckerei Mayer. Stilecht in der Backstube "feierten" Mayers diesen Abschied mit Familie, Mitarbeitern, langjährigen Kunden

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote