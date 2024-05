Mosbach. (RNZ/stm) Der Frühling ist – mehr oder weniger – auf dem Weg. Und Gärtnerinnen und Gärtner stehen schon in den Startlöchern, um Beete und Balkonkästen zu bepflanzen. Gerade zur rechten Zeit bietet da der Blumenmarkt am heutigen Samstag in Mosbachs Innenstadt Gelegenheit, sich von 9 bis 16 Uhr mit allem Nötigen für ein behagliches Drinnen und schönes Draußen einzudecken.

Frühjahrsblüher, Topfpflanzen, duftende Kräuter, Stauden oder Raritäten sowie allerlei Schmückendes wie Pflanzgefäße und Dekorationen erwartet die Besucher rund um Marktplatz und Stiftskirche. Auch die Innenstadt ist bereits mit neuen, bunt bepflanzten Blumenkübeln vor den Geschäften geschmückt. "Der Markt ist eine tolle Gelegenheit, um sich an der Vielfalt und Schönheit der Blumen zu erfreuen, und um gemeinsam einen herrlichen Tag in der Innenstadt zu verbringen", ist man sich beim Stadtmarketing sicher. Gärtnereien, Pflanzenanbieter und Floristen aus der Region und der weiteren Umgebung haben nicht nur die Klassiker für Beete und Kübel im Angebot, sondern auch eine weite Bandbreite an schönen Artikeln für Haus und Garten. Ergänzt wird diese Palette mit Korbwaren, Specksteinarbeiten, Seifen, Kränzen sowie Tüchern, Taschen und vielem mehr. Auch für Gaumenfreuden ist mit Minikäse, Käsekuchen, Blumenplätzchen, Flammkuchen, Cocktails, Wein und Secco vielfältig gesorgt.

Ab 9 Uhr lädt der Jugendgemeinderat in Kooperation mit dem Bereich "Junge Menschen" der Johannes-Diakonie zum Frühstück all inklusiv(e) in den Rathaussaal ein. Jeder ist willkommen, ein Buffet ist angerichtet. Eine Stunde später startet Gabi Kaiser mit ihrem Bastelangebot, bei Silke Rosenbaum können sich Kinder schminken lassen. Im Anschluss an die Musik zur Marktzeit, die ab 10.30 Uhr in der Stiftskirche zu hören ist, erklingt auf der Bühne der Marktterrasse ab 12 Uhr handgemachter Cover-Rock von "Smirnoff Light". Um 11 Uhr startet eine öffentliche Altstadtführung vor der Tourist Info, um 14 Uhr beginnt eine Sondertour "Mosbach vor 50 Jahren und heute" am Château-Thierry-Platz.