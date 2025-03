Diedesheim. (cka) Vor 80 Jahren erblickte Hugo Brenner, eine über die Region hinaus bekannte Persönlichkeit, das Licht der Welt. Der Erste Kriminalhauptkommissar a. D. wurde in Diedesheim geboren, wo er die Volksschule besuchte. Wie viele andere Schulabgänger im ländlichen Raum orientierte er sich zunächst am heimischen Industriegewerbe und absolvierte bei der Firma Gmeinder in Mosbach eine

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote