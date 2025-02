Von Stephanie Kern

Mosbach. "Also das darf doch nicht wahr sein!" – wenn eine E-Mail an die Mosbacher Redaktion der RNZ so beginnt, ist klar, dass Menschen etwas auf der Seele brennt. Diesen Satz hört man aktuell offenbar von vielen Spaziergängern, die auf dem Zwerrenbergweg, der das Masseldorn und Nüstenbach verbindet, unterwegs sind.

Dort wurden dieser Tage