Mosbach. (ava) Die Bühne ist noch leer, die Vorfreude des Publikums aber schon längst greif- und hörbar: "Jetzt geht’s los", skandieren die Kinder, die sich im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo eingefunden haben. Die Vorsitzende des Ambulanten Kinderhospizdienstes Neckar-Odenwald-Kreis, Felicitas Zürn, und Koordinator Mehmet Yesilgöz haben als Organisatoren der besonderen Veranstaltung mit besonderem Gast zuvor die Kinder und deren Familien begrüßt.

Ohne zu verraten, wer beim Überraschungsauftritt im Anschluss an ein Stück des Mittosi-Kindertheaters auf der Bühne erscheinen wird. Ein paar Momente später geht’s los – und DSDS-Teilnehmer Arian Golic eröffnet wie bereits bei der Talentshow sein Programm mit "Hello" von Lionel Richie. Er sei dem Castingformat für den Erfolgseinstieg dankbar, so Golic, möchte aber nun das Image des Fernsehstars ablegen, um eigene Wege zu gehen.

"Haltet immer an euren Träumen fest und gebt niemals die Hoffnung auf", gibt der Sänger und Entertainer seinen jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg, ehe bei "Rude" dank vorab verteilter Hawaii-Ketten gechillte Urlaubsstimmung aufkommt. Die Kinder fassen sich an den Händen, schunkeln beseelt hin und her. "Kinder zeigen mir, was wahrer Mut und wahre Stärke bedeuten. Sie geben uns Kraft. Wir leben in einer Zeit, in der wir auch näher zusammenrücken dürfen. Mein Beitrag dazu ist die Musik – und sich auf das Wesentliche zu besinnen", führt Golic weiter aus.

Dann gesellt sich der 27-Jährige zu den Kindern vor der Bühne, liest ihnen die Geschichte "Der kleine Stern und das Winterlicht" vor. "Ihr seid unsere Sterne. Denn wenn ihr mal vergesst, wie stark ihr seid und wie hell ihr leuchtet, dann erinnert euch daran", spricht der Entertainer seinen gebannten Zuhörern Mut zu. Eine weitere Überraschung folgt: Denn Sängerin Stefanie Jakel aus der Talentshow von Arian Golic singt mit den Buchener "Shallow" von Bradley Cooper und Lady Gaga. Die bewegenden Momente halten nicht wenige der Eltern per Smartphone fest.

Er befinde sich in einer kreativen Phase, schreibe seine eigenen Songs, eine CD mit seinen Liedern soll im kommenden Jahr erscheinen, lässt Golic sein Publikum wissen. Zudem plane er eine erneute Talentshow für das Jahr 2025.

Damit der Überraschungen aber immer noch nicht genug: Ehrenamtlerin Marta Höflein wird am Ende der Show mit einem Geburtstagslied auf Englisch und auf Deutsch überrascht – das ganze Publikum stimmt gerne mit ein. Nicht nur für die derart Engagierte gibt es ein Präsent, nach einer Zugabe dürfen sich auch die Kinder an Lebkuchenherzen erfreuen. Der freudig erwartete Nikolaus hat überdies Geschenke von Magna-Mitarbeitern und vom HSV-Fanclub Höpfingen mitgebracht. Die Wunschzettel vom "Weihnachtswunschbaum" sind also in Erfüllung gegangen – die Kinderaugen leuchten.

Info: Unterstützen kann man den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis – nicht nur zur Weihnachtszeit – mit einer Spende auf folgendes Konto: Sparkasse Neckartal-Odenwald, IBAN: DE50 6745 0048 1001 2742 30.