Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Beim Familiengottesdienst am Heiligabend fiel es dann doch auf. Am Ende von "O du Fröhliche" hörte Bezirkskantorin Isabelle Richter, die die Orgel in der Stiftskirche spielte, ein Kind sagen: "Der Zimbelstern dreht sich ja gar nicht!" Der Zimbelstern ist ein Effektregister an der Orgel, doch nicht nur der braucht eine Reparatur, eine