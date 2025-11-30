Mosbach. (aka/stk) "Die Kinder wollten Plätzchen am Baum", berichteten die Erzieherinnen aus dem Kindergarten Don Bosco stolz, während sie große Boxen voll mit bunt bemalten Salzteiganhängern in den Händen hielten. Ziel der Salzteiganhänger, Kinder und Erzieherinnen: die Kundenhalle der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Mosbach.

Die Kinder durften den Christbaum, der dort aufgestellt wurde, nämlich ganz nach ihren Vorstellungen schmücken. Besonders aufgeregt waren sie, als die große Leiter aufgestellt wurde: Alle wollten ganz nach oben. Zum Abschluss des gelungenen Ausfluges erhielten alle Kinder Laugenstangen, eine Apfelschorle und ein großes Dankeschön in Form von einem Scheck über 150 Euro.

Den Baum hatten die Don-Bosco-Kindergartenkinder geschmückt. Foto: Annabelle Karatay

Der fertig geschmückte Weihnachtsbaum diente wenig später als Kulisse für eine weitere Übergabe: Die Sparkasse legte das erste Geschenk unter den Baum und übergab Heiko Schattauer, dem Leiter der RNZ-Lokalredaktion Mosbach wieder die Überweisungsträger für die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis. Ab diesem Wochenende liegen diese wieder den Wochenendausgaben Mosbach und Nordbadische Nachrichten bei – und sorgen hoffentlich für den richtigen Anschub für die RNZ-Weihnachtsaktion.

Sparkassendirektor Michael Krähmer und Direktorin Anja Herkert überreichten die Überweisungsträger. Damit hört die praktische Hilfe der Sparkasse aber nicht auf, denn am Ende stockt diese den Spendenbeitrag der RNZ-Leserinnen und -Leser wieder auf. "Vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung", sagte Schattauer in Richtung Krähmer und Herkert.

Dass jeder Euro hilft und da ankommt, wo er gebraucht wird, dafür sorgen die Partner der Weihnachtsaktion: das Diakonische Werk, der Caritasverband und der Fachbereich Jugend und Soziales des Landratsamtes im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie geben die Spenden an Menschen aus der Region weiter, die unverschuldet in Not geraten sind oder die gerade so viel verdienen, dass sie durchs offizielle Hilfsraster fallen.

Wie Susanne M.: Sie ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder. Gegenwärtig befindet sie sich noch im Trennungsjahr. Susanne M. arbeitet halbtags und ist bei der Erziehung ihrer Kinder auf sich alleine gestellt. Die Trennungsphase der Eheleute ist noch sehr konfliktbeladen. Da der Vater der Kinder die Unterhaltszahlungen für die Kinder sehr unregelmäßig leistet, ist die finanzielle Lage der Familie immer wieder sehr angespannt.

Immer wieder ist Susanne M. von der Doppelbelastung Job und Kinder sowie den Konflikten mit dem Ehemann psychisch sehr erschöpft und gesundheitlich angeschlagen. Im Rahmen der Ehe- und Lebensberatung des Caritasverbands im Neckar-Odenwald-Kreis wurde ihr zu einer Mutter-Kind-Kur geraten, die inzwischen auch von der Krankenkasse bewilligt wurde. Doch wenn die Mittel knapp sind, ist so etwas gar nicht so einfach. Susanne M. erklärte in der Beratung, dass sie sich die notwendige Sport- und Wanderbekleidung für die Kurmaßnahme nicht leisten kann. Geholfen wurde ihr dann dank der Mittel aus der RNZ-Weihnachtsaktion – ein kleiner Betrag, der Großes bewirken kann.

Spendenkonto: Spendenkonto: Iban: DE58.6745.0048.0004 3723 97, Stichwort: RNZ-Weihnachtsaktion NOK, oder QR-Code nutzen.