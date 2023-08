Mosbach. (RNZ/stm) Wer auf dem Gehweg parkt, kann künftig zur Kasse gebeten werden. Ist die Mindestbreite nicht ausreichend, begeht man eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Verwarnungsgeld oder sogar einem Punkt in Flensburg rechnen. Ziele sind insbesondere der Schutz von Kindern, Älteren und Gehbehinderten sowie eine Stärkung des Fußgängerverkehrs. Bevor es aber so weit ist, informiert das Ordnungsamt die Verkehrsteilnehmer über die Änderung.

In vielen Bereichen im Mosbacher Stadtgebiet wurde das Parken auf dem Gehweg bisher geduldet oder mit dem Anbringen von Markierungen zugelassen – sofern eine ausreichende Restbreite für die Nutzung mit dem Kinderwagen oder einem Rollator vorhanden war.

In einem Erlass zur Überwachung und Sanktionierung von Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr weist das Landesverkehrsministerium darauf hin, dass die schwächsten Verkehrsteilnehmer besonders zu schützen sind. Daher müssen die Verkehrswege in ausreichender Breite zur Verfügung stehen. Eine Behinderung liegt vornehmlich dann vor, wenn die Mindestbreite für Gehwege von 1,50 Meter unterschritten wird.

Nicht alle Gehwege in Mosbach weisen aufgrund der topografischen Lage und beengten Verhältnisse diese Mindestbreite auf. Deshalb darf auf Gehwegen, die diese Maße unterschreiten, nicht mehr geparkt werden. Das Fahrzeug ist am Fahrbahnrand bzw. an der Bordsteinkante abzustellen.

Hier muss jedoch die Durchfahrtsbreite für Rettungsfahrzeuge gewährleistet sein. Für diese ist eine Mindestbreite von 3,05 Meter freizuhalten. Werden die beiden genannten Maße nicht eingehalten, so ist das Parken im öffentlichen Verkehrsraum in diesen Straßen grundsätzlich nicht mehr möglich.

Deshalb ist vorgesehen, dass das Ordnungsamt sukzessive alle Straßen in Mosbach begeht und das Parken entsprechend den freizuhaltenden Wegen für Fußgänger und Rettungsfahrzeuge überprüft. An den Stellen, an denen die geforderte Restbreite von 1,50 Meter nicht mehr gegeben ist, erhalten die Verkehrsteilnehmenden künftig einen Hinweis des Ordnungsamtes auf das verkehrswidrige Verhalten.

Ist durch das Parken am Fahrbahnrand die erforderliche Durchfahrtsbreite für Rettungsfahrzeuge nicht mehr vorhanden, wird der Verkehrsteilnehmende ebenfalls informiert. Somit haben die Verkehrsteilnehmer die Gelegenheit, angemessen und zeitnah auf diese Veränderungen zu reagieren.

Sollte sich an dem Parkverhalten nichts ändern, werde dies künftig nicht mehr geduldet, teilt die Stadtverwaltung Mosbach mit. Eine Sanktionierung in Form einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wäre die Folge. Gehwegparken zieht dann ein Verwarnungsgeld von 55 Euro nach sich. Sollte es zu einer Behinderung in der Form kommen, dass Fußgänger auf die Straße ausweichen müssen, dann wäre der Verstoß mit 70 Euro und einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg zu ahnden.

Info: Fragen zum Vorgehen beziehungsweise den Regelungen beantwortet der kommunale Ordnungsdienst vor Ort oder das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Mosbach, Telefon: 06261.820, E-Mail: ordnungsamt@mosbach.de.