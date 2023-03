Von Ursula Brinkmann

Mosbach. Am Anfang hatte es so ausgesehen, als würde die Initiative des Mosbacher Jugendgemeinderats (JGR) ein bisschen verpuffen. Das Jugendgremium hatte "alle interessierten Kinder und Jugendlichen in und um die Waldstadt" in die Turnhalle der Grundschule Waldstadt zu einem sogenannten World Café eingeladen. Doch außer dem nahezu vollständig