Von Peter Lahr

Mosbach. Zwei Jahre, und das Blutvergießen in der Ukraine dauert an. Es scheint derzeit kein schnelles Ende des Krieges in Sicht. Dass auch in Mosbach das Thema vielen Menschen unter den Nägeln brennt, zeigte sich am spätwinterlich kühlen Samstagmittag. Denn zur 100. überparteilichen Ukraine-Mahnwache durfte die Organisatorin und bündnisgrüne Kreisrätin