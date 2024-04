Von Stephanie Kern

Mosbach. Bei der Generalprobe am vergangenen Wochenende hat einfach alles gestimmt: Die Sonne lockte Tausende Besucher zum Kunsthandwerkermarkt und bei dieser Gelegenheit waren auch die Tische im "Ohana" besetzt. Offiziell öffnete das neue Familiencafé in Mosbach am Montag seine Pforten.

Das Mutter-Tochter-Duo Ramona Försching und Michelle Stonawski arbeitete bereits als gutes Team zusammen, und tut dies nun auch im Café. Seit 2017 betreiben sie gemeinsam "Effi’s Kidsshop". Nun ist ein weiterer Baustein dazugekommen, das Familiencafé in der Mosbacher Hauptstraße (wir berichteten bereits). Über die Eröffnung freute sich auch Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp, nicht nur wegen des hervorragenden Frankfurter Kranzes. "Das ist eine unglaubliche Sache und dieser unternehmerische Mut in schwierigen Zeiten macht wirklich Hoffnung", lobte er das Engagement der beiden Geschäftsfrauen.

Die Innenstadt stehe vor einem großen Wandel, es seien aber auch tolle Projekte am Start. "Eines davon ist eben das Café", so Julian Stipp. Seine erste Reaktion, als er das "Ohana" betreten hatte: "Wow!" Und da selbst Bürgermeister Patrick Rickenbrot an Inneneinrichtung und Stil "nichts zu meckern" hat, habe man wohl alles richtig gemacht, schlussfolgerte Stipp, der auch die Grüße der Industrie- und Handelskammer überbrachte.

Maik Heins, frisch gewählter Vorsitzender der Werbegemeinschaft "Mosbach aktiv", hat gleich im Terminkalender nachgesehen, wann er im "Ohana" frühstücken kann und ist sich sicher: "Das Café ist ein toller weiterer Mittelpunkt für Mosbach." Er wünschte viel Glück und Erfolg und bedankte sich für "die tolle Idee".

"Wir freuen uns, dass ihr hier seid", begrüßte dann noch Vermieterin Christine Krück-Mellert Mutter und Tochter – auch Krück-Mellert arbeitet mit ihrer Tochter zusammen in der gegenüberliegenden Buchhandlung.

Doppelte Mutter-Tochter-Power also dort, wo Hauptstraße und Kesslergasse aufeinandertreffen. Familiensache auf beiden Seiten – ein gutes Omen für das "Ohana". Übersetzt bedeutet es nämlich: Familie.