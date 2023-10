Mosbach. (zg) Nicht jeder kann sich einen professionellen Haarschnitt beim Friseur leisten. Doch die "Barber Angels Brotherhood" macht genau dies möglich. Am kommenden Sonntag, 29. Oktober, sind die "Friseur-Engel" zu Besuch beim Diakonischen Werk des Neckar-Odenwald-Kreises. Im Diakonietreff in der Neckarelzer Straße 1 in Mosbach schwingen sie von 11 bis 14 Uhr ihre Scheren für von Armut betroffene Menschen, um ihnen mit kostenlosen Haar- oder Bartschnitten ihr Selbstwertgefühl und etwas Normalität zurückzugeben.

Barber Angels Brotherhood ist ein Verein von Friseurinnen und Friseuren sowie Unterstützenden, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Obdachlosen und hilfsbedürftigen Menschen mit ihrem Handwerk ein Stück Menschenwürde zurückzugeben. Sie kommen gezielt zu sozialen Einrichtungen und schneiden vor Ort Menschen die Haare, die aus verschiedenen Gründen keinen Friseursalon betreten. Um die Distanz zu reduzieren, tragen die ehrenamtlichen Friseure eine schlichte schwarze Kleidung und sind nur an ihren Lederwesten mit dem Abzeichen zu erkennen.

Ob neuer Job oder die langersehnte eigene Wohnung: Bei einigen der rund 40.000 Bedürftigen, welche die Barber Angels seit ihrer Gründung 2016 umgestylt haben, hat dies bereits für Erfolgserlebnisse gesorgt. Diese Geschichten motivieren die Vereinsmitglieder auch weiterhin, zu helfen. Die Mitarbeitenden des Mosbacher Arbeitslosenzentrums der Diakonie Neckar-Odenwald freuen sich ebenfalls schon sehr auf die Barber Angels vom Chapter Baden-Württemberg Nord. Neben der Organisation und der Koordination der Anmeldungen begleiten sie den Einsatz und sorgen mit einem Imbiss und Getränken dafür, dass sich alle Gäste wohlfühlen.

Info: Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis heute, Montag, erforderlich. Kontakt und Informationen per E-Mail an: kasa@diakonie-nok.de, im Internet unter www.diakonie-nok.de sowie unter der Telefonnummer: 06261-9299200.