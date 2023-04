Von Pia Geimer

Mosbach. Es ist etwas schwierig, zu beschreiben, was man am Freitagabend im fideljo erleben konnte. Als "Tribute to Bob Dylan and Neil Young" von Eric Rust und Rob Rillon war das Konzert angekündigt, ein Eyecatcher im Programmheft, der sicher viele Zuhörer an diesem Abend herbeigelockt hatte. Zumal Eingeweihte wissen, dass sich hinter dem Pseudonym Rob