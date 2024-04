Mosbach. (schat) Die Stationen heißen Rennpferd oder Giraffe, die Aufgaben sind vielfältig und auch mal tricky. "Hier nehmen alles etwas mit", ist sich Karl-Heinz Nagl vom Württembergischen Radsportverband (WRSV) sicher. Mit dem Projekt "Radhelden" machten Nagl und Alina Brenner am vergangenen Freitag in Mosbach Station, an der Lohrtal- und Müller-Guttenbrunn-Schule stand für die Grundschüler der Umgang mit dem (eigenen) Zweirad im Mittelpunkt.

Auf dem Unterrichtsplan standen statt Deutsch oder Mathe Freiluftübungen auf zwei Rädern. Dass der Wettergott nicht wirklich mitspielen wollte, bremste die Erst- bis Viertklässler nicht aus; mit großem Eifer traten im Lohrtal rund 180 Kinder und im Masseldorn gut 80 Mädchen und Jungs in die Pedale. Dabei galt es auch, einige nicht ganz alltägliche Herausforderungen auf zwei Rädern zu meistern.

Fotos: schat/zg

"Bei dem Projekt geht es darum, die motorischen Fähigkeiten der Kinder zu stärken, den Grundstein für sichere Mobilität im Alltag zu legen und zu untermauern", erklärt Karl-Hein Nagl. An den verschiedenen Stationen (insgesamt gibt es deren elf) sollen die Kinder eigene Bewegungserfahrungen sammeln, lernen, Regeln einzuhalten und aufeinander Acht zu geben. "Vor allem aber sollen die Kinder auch Spaß haben", betont Nagl, während parallel eine Gruppe Mädchen versucht, im Vorbeifahren Wäscheklammern von der über ihnen gespannten Leine zu schnappen.

Mit dabei sind aber nicht nur die Kleinen. Eingebunden (und ob der Witterung auch eingepackt) waren in die Radhelden-Aktionen neben den Lehrkräften an beiden Schulen auch Eltern. Sei es, um genannte Wäscheleine immer wieder aufs Neue zu spannen, hilfreiche Tipps zum Überqueren von Hindernissen zu geben – oder einfach nur, um Zuspruch zu vermitteln. "Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung", betonte Lohrtalschulleiter Carsten Uhrig, der auch eine Übungsstation betreute.

"Abwechslungsreiche Parcours, kalte Hände, warmer Tee und Fahrradspaß pur" – so fasste derweil Dirk Wendel-Frank, Rektor der Müller-Guttenbrunn-Schule, den Aktionstag zusammen. Und fand auch gleich eine passende Überschrift dafür: "Echte Radhelden trotzen jedem Wetter".

Mithilfe von RadHelden@school konnten die Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klassen unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie Bremsen, Kurven fahren, Überholen und Balancieren erlangen bzw. verbessern. "Dank einer Vielzahl von Helferinnen und Helfern bekamen die Kinder jederzeit hilfreiche Tipps und liebevollen Zuspruch", berichtet Wendel-Frank. Am Ende des Tages sei auf den Gesichtern vieler Kinder ein Strahlen zu sehen gewesen – auch ganz ohne die Sonne.