Von Ann-Kathrin Frei

Mosbach. Film ab – beziehungsweise Musik ab – hieß es, als das Filmteam der SWR-Landesschau Rose-Maria und Friedhelm Bender zu Hause und im Mosbacher Tanzsportzentrum besuchte. Hier drehte nicht nur das Ehepaar einige Runden im Tanzsaal, sondern auch die Kamerafrau, die die beiden filmte. Und auch sonst drehte sich einiges – und zwar ums Tanzen. Denn das ist die große Leidenschaft des Ehepaars, das dann am morgigen Donnerstag (ab 18.15 Uhr) auch zu Gast in der SWR "Landesschau" sein wird.

Susanne Zach, die SWR-Redakteurin des Filmbeitrags, war beeindruckt vom Auerbacher Paar. Aufmerksam auf die Benders wurde das Gast-Team des SWR durch einen Zeitungsartikel. "Wir waren uns dann schnell einig, dass wir über die beiden einen Beitrag machen wollen", erzählt Zach. Und dass die Redakteurin mit dem Thema ein Volltreffer gelandet hat, merkte sie rasch. Eigentlich schon, als sie die ersten Gespräche mit den Tanzbegeisterten führte. "Sie erzählen so schön aus ihrem Leben", so die Redakteurin.

Vor dem ersten Treffen telefonierte sie mit Rose-Maria und Friedhelm Bender, um die wichtigsten Informationen einzuholen, denn sie muss für die Moderatorin der Landesschau ein Dossier schreiben. "Jana Kübel wird die Sendung am Donnerstag moderieren und dafür ist es wichtig, schon die wichtigsten Informationen vorab zur Vorbereitung zu haben. Sie muss wissen, was das Spannendste ist, wonach sie fragen kann. Sie muss die Essenz der Geschichte kennen, durch das Gespräch führen, und zwar so, dass die Zuschauer das auch erfahren", erklärt Zach. Rund 15 Minuten lang soll der Beitrag über die beiden Auerbacher werden. Zwischen dem Gespräch werden dann immer wieder Filmszenen zu sehen sein, für die die Redakteurin mit ihrem Team in der Region aktiv war.

"Zu Hause habe ich dem Team meine ganzen Tanzkleider gezeigt", erzählt Rose-Maria Bender. "Dabei habe ich auch Showkleider gefunden, die ich schon fast vergessen hatte." Weniger später ging’s auch schon ins Tanzsportzentrum nach Mosbach, wo dann die Tänzerin in eines ihrer schönsten Kleider schlüpfte und sich auch Friedhelm Bender in Schale warf. Dann tanzten die beiden einen langsamen Walzer – ganz elegant und gleich dreimal, um die schönsten Aufnahmen zu bekommen. "Die beiden sind Mitte 70, da ist es beeindruckend, wie fit sie sind und wie leidenschaftlich sie beim Tanzen dabei sind, mit dem sie auch relativ spät angefangen haben", anerkannte Susanne Zach: "Sie sind ein tolles Beispiel dafür, wie ein Hobby in einer Beziehung verbinden kann. Ein Hobby kann ein Stück weit das Leben tragen. Und wenn sie über sich erzählen, merkt man, wie sehr sie sich schätzen."

Das Ehepaar Bender wird am Ende der Landesschau Sendung zu Gast sein – "es ist uns wichtig, die Zuschauer mit einem positiven Gefühl in den Abend zu entlassen", erklärt Zach. Denn wenn "ganz normale Menschen aus ihrem Leben erzählen, kommt das am besten bei den Zuschauern an." Reale Lebensgeschichten, wie eben die von Rose-Maria und Friedhelm Bender. "Einschalten lohnt sich", verspricht Susanne Zach.