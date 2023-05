Mosbach. (RNZ/stm) Eigentlich ist in Mosbach ja das ganze Jahr Fachwerktag. Am kommenden Sonntag, 28. Mai, wird im Rahmen des 9. Deutschen Fachwerktages der Fokus aber noch ein wenig schärfer auf die besondere Bauweise gelegt. Als Mitglied der Deutschen Fachwerkstraße bietet Mosbach gleich drei Führungen zum Thema Fachwerk in der Altstadt an.

Los geht’s mit "Fachwerk aus sechs Jahrhunderten" um 11 Uhr mit Horst Uhl, um 14 Uhr lädt Hans Happes zum Altstadtrundgang "Fachwerk so weit das Auge reicht" ein. Die Abendführung "Fachwerk rund um den Marktplatz – Palm‘sches Haus" mit Wilfried Boch findet dann um 19 Uhr statt.

Der Treffpunkt für die rund 90-minütigen, kostenlosen Touren ist vor der Tourist Info, Voranmeldungen sind nicht erforderlich.