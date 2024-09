Mosbach-Diedesheim. (stk/pm) Luftballons rund um den Eingang, eine Luftfigur auf dem Dach und ein voller Parkplatz zeigen es an: Seit Donnerstag kann im Lidl in Diedesheim wieder eingekauft werden.

Die Filiale im Oberen Herrenweg 2 wurde in den vergangenen eineinhalb Wochen laut eigener Aussage "komplett umgestaltet". Mit der Neugestaltung wolle man noch konsequenter auf die Wünsche und Einkaufsgewohnheiten der Kunden eingehen. "Diese Filiale gibt es bereits seit 20 Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein", erklärt die Lidl-Verkaufsleiterin. "Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen – in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt."

Auf rund 1077 Quadratmeter Verkaufsfläche werden in Diedesheim rund 4300 Einzelartikel verkauft. Für die Kundinnen und Kunden gab es am Wiedereröffnungstag Kaffee, Tee und andere Heißgetränke kostenlos.

Neu am runderneuerten Markt ist der Auftritt für das Frischesortiment, Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukte bekamen nämlich mehr Raum. Neue Regale und Kühlmöbel sorgten für eine übersichtliche, optisch ansprechende Präsentation der Produkte, heißt es in der Pressemitteilung des Konzerns weiter.

Bei der Anordnung der Produktgruppen in der Filiale habe man sich konsequent an den Einkaufsgewohnheiten der Kunden ausgerichtet. Neue Schilder weisen den richtigen Weg.