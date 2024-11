Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Würfel sind gefallen, die Preisträgerinnen und Preisträger ermittelt. Bis Ende Oktober konnten die Leserinnen und Leser der Rhein-Neckar-Zeitung darüber abstimmen, wer die Ehrenamtspreise 2024 erhalten soll. Von dieser Wahl- und Mitbestimmungsmöglichkeit machten sie denn auch überaus rege Gebrauch: Via E-Mail, Telefon und über das Online-Abstimmungsportal auf der Homepage der RNZ gingen insgesamt über 12.200 Stimmen ein.

Insbesondere unmittelbar nach dem Auftakt der Finalrunde (Mitte Oktober) lief das erstmals eingesetzte Votingportal heiß; über den gesamten Zeitraum hinweg wurde diese Abstimmungsoption ganz klar am meisten genutzt. "Diese Resonanz ist überwältigend", findet der Vorsitzende der Bürgerstiftung für die Region Mosbach, Dr. Frank Zundel: "Die zusätzliche Möglichkeit zur Abstimmung hat aus dem Stand heraus überragend gezündet."

Die immense Zahl der abgegebenen Stimmen wertet Zundel auch als deutliches Zeichen für die Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements der Vorgeschlagenen. "Jeder und jede der Bewerberinnen und Bewerber leistet Außergewöhnliches. Auch die, die nun nicht explizit ausgezeichnet werden, hätten sicher einen Preis verdient."

Insgesamt 28 Vorschläge waren eingegangen, nachdem die Bürgerstiftung im Sommer einmal mehr den Ehrenamtspreis ausgeschrieben hatte. Eine Jury wählte dann fünf Finalvorschläge für die drei zu vergebenden Ehrenamtspreise und weitere drei Finalvorschläge für den von Round Table 33 Mosbach gestifteten Jugendsonderpreis aus.

Wer unter den Finalisten am Ende das Rennen machen sollte, lag dann in den Händen der RNZ-Leser. Einen weiteren Sonderpreis für außergewöhnliches soziales ehrenamtliches Engagement vergibt darüber hinaus der Rotary-Club Mosbach-Buchen.

Bis 31. Oktober konnte über die genannten Kanäle abgestimmt werden. Aus fünf Bewerbern wurden beim klassischen Ehrenamtspreis nun drei Preisträger ausgewählt, beim Jugendsonderpreis gab es drei Vorschläge für eine zu vergebende Auszeichnung. Zur Abstimmung wurde verstärkt der Weg über die RNZ-Homepage genutzt; die Verteilung der Stimmen glich dort weitestgehend dem Verhältnis, das sich bei der klassischen Stimmabgabe mittels Telefon oder E-Mail ergab. Die Ergebnisse:

> Über den 1. Ehrenamtspreis (und 3000 Euro) darf sich die Gruppe Weihnachtsmarkt Fahrenbach 2.0 freuen, auf die 45,3 Prozent der Stimmen entfielen. Die jungen Frauen und Männer organisieren in zweiter Generation den Benefiz-Weihnachtsmarkt, mit dessen Erlös Jahr für Jahr bedürftige Menschen aus der Gemeinde an Weihnachten beschert werden.

> Der 2. Ehrenamtspreis (verbunden mit einem Preisgeld von 2000 Euro) geht an Adelheid Galm und Brigitte Leitheim, die seit Jahrzehnten Generationen von Handballer(inne)n beim TV Mosbach betreuen, ihnen Spaß am Sport vermitteln. Das Duo kam auf einen Stimmenanteil von 24,4 %.

> Den 3. Ehrenamtspreis (mit 1000 Euro dotiert) sicherten sich die Theatermädels aus Reichenbuch, bei denen jede für den guten Zweck und die Hauptrolle immer das Dorf spielt. 14,7 Prozent der Leser stimmten für die aktuell 13-köpfige Damengruppe.

Auf 10,4 Prozent der Stimmen kamen die seit vielen Jahren aktiven Lotsen-Tandems des "Maria-Zeitler-Pfads". Zusammen vermitteln hier Menschen mit und ohne Behinderung auf dem Gelände der Johannes-Diakonie Geschichte, klären auf über die NS-"Euthanasie".

Seit vielen Jahren ehrenamtlich aktiv ist auch Stefan Bechtold, der sich in Robern ausdauernd für die Fußballjugend, aber auch für die Einrichtung einer Mehrgenerationen-Begegnungsstätte engagiert. Der Schaffer und Kümmerer kam auf 5,2 Prozent der Stimmen.

> Der Jugendsonderpreis (verbunden mit 2000 Euro Preisgeld) geht an eine Gruppe Schülerinnen und einen Schüler aus der Kursstufe des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums Mosbach. Sie engagieren sich aktiv für Senioren und den Generationenaustausch. Daraus ist inzwischen eine Bildungspartnerschaft zwischen der Schule und dem Seniorenheim Tannenhof erwachsen. 62,3 Prozent der überaus zahlreich abgegebenen Stimmen entfielen auf den Vorschlag "Viel mehr als Schule".

Auf einen annähernd gleichen Stimmanteil kamen die beiden weiteren Finalvorschläge für den Jugendsonderpreis. 18,9 Prozent der Leserinnen und Leser votierten für die KjG-Gruppe St. Josef Mosbach, die sich seit vielen Jahren für die Gemeinschaft und vor allem auch für Kinder und Jugendliche starkmacht. Die Jugendabteilung des VfK Diedesheim wiederum, in der mehr als 200 Kinder und Jugendliche von einem treuen Team Ehrenamtlicher begleitet, gefordert und gefördert werden, kam auf 18,8 Prozent der Stimmen.

> Der Sonderpreis des Rotary-Clubs Mosbach-Buchen für ehrenamtliches Engagement (dotiert mit 3000 Euro) mit sozialem Schwerpunkt geht an Bärbel Bernlöhr. Sie begleitet und unterstützt (unter anderem mit Gesprächs- oder Spielgruppen) seit fast vier Jahrzehnten in einem Team von Ehrenamtlichen straffällig gewordene Jugendliche in der JVA Adelsheim.

Neben dem Preisgeld erhalten die Preisträgerinnen und Preisträger natürlich auch die von der Mosbacher Künstlerin Ulrike Thiele gestaltete Ehrenamtspreis-Stele als sichtbares Zeichen der Anerkennung besonderer Leistung.

Verliehen werden die Ehrenamtspreise am 20. November im Rahmen einer kleinen Feierstunde und im Beisein von Schirmherr Dr. Achim Brötel im Steiner-Saal von Ihre Volksbank in Mosbach. Bei der Bürgerstiftung für die Region Mosbach und ihren Partnern freut man sich bereits auf den Ehrungsabend. "Als krönender Abschluss einer gelungenen Ehrenamtspreiskampagne", so Dr. Frank Zundel.