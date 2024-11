Mosbach. (RNZ/zg) Vor 35 Jahren fiel die Mauer, die Deutschland teilte. Rund um den Jahrestag dieses geschichtsträchtigen Ereignisses lädt das Nicolaus-Kistner-Gymnasium montags, am 4. und 11. November, jeweils um 19 Uhr zu zwei Kulturabenden unter dem Titel "Friedlichen Revolution" ein.

Der erste Abend wird unter dem Motto "Es ist offen – Der Traum vom Leben in Freiheit" stehen. An diesem Abend wird unter anderem der Zeitzeuge und Fotograf Dietmar Riemann zu Wort kommen, der von der Stasi als IM angeworben werden sollte, dies aber ablehnte und sich im Folgenden immer wieder kritisch mit der DDR auseinandersetzte, sowohl in Büchern als auch in seinen Bildern. 1986 stellte er einen Ausreiseantrag, der kurz vor dem Mauerfall 1989 bewilligt wurde. Er lebt heute in der Mosbacher Waldstadt.

Des Weiteren wird die Theater-AG an diesem Abend einen Auszug aus dem Stück "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" von Thomas Brussig spielen. In Form eines Poetry Slams kommen die Schülerinnen des Leistungskurses Geschichte zu Wort, die ihre Gedanken zum geteilten Deutschland kreativ vorstellen.

Am 11. November wird das Thema "I can’t get no satisfaction – Jugendliche zwischen Unterdrückung, Anpassung und Rebellion" im Fokus stehen. Auch an diesem Abend wird es einen zum Thema passenden Auszug aus dem Stück "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" geben, ebenso musikalische Untermalung durch zwei Schülerinnen der Kursstufe.

Als Zeitzeuge wird Steffen Lopens den Abend bereichern, dessen Vater für die Stasi arbeitete und der als Kind und Jugendlicher sehr darunter litt, den hohen Anforderungen der Eltern, die diese aufgrund ihrer Position an ihn stellten, gerecht zu werden. Während insbesondere der Vater völlig linientreu war, begeisterte sich der Sohn als Jugendlicher für Madonna, was immer wieder zu Konflikten führte. Er lebt heute in der Nähe von Leipzig.

Der Eintritt ist an beiden Abenden frei. Es wird um Spenden zugunsten der Beratungsstelle "Gegenwind" gebeten, die Opfer der SED-Diktatur berät und psychologisch betreut.

Begleitend zu den Kulturabenden werden im Zeitraum vom 4. bis 15. November zwei Poster-Ausstelllungen im Musischen Trakt des NKG zu sehen sein: eine mit dem Titel "Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit" von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und eine unter der Fragestellung "Stasi. Was war das?" vom Bundesarchiv.