Mosbach. (ankf) Hoch hinaus ging’s für die Nordmanntanne aus der Innenstadt. Denn der diesjährige Weihnachtsbaum für den Mosbacher Marktplatz kam (fast) direkt von nebenan, sozusagen aus der Nachbarschaft. Und musste, weil der Schmelzweg so eng ist, doch einige Meter mit dem Kran hochgehoben werden. So flog über manch Mosbacher Dach tatsächlich morgens um halb 9 ein Baum.

Doch damit nicht genug – die zwölfeinhalb Meter lange und 2,5 Tonnen schwere Tanne der Familie Schwab musste auch noch durch die Innenstadt transportiert werden. Bei einem Durchmesser von neun Metern gar nicht so einfach!

Aber der Reihe nach: Nachdem der mächtige Baum über die Dächer der Stadt flog, wurde sie vor dem Brillengeschäft Delker heruntergelassen und musste auf die Seite gelegt werden. Auch das war eine Herausforderung, denn vor der Volksbank standen Verkehrsschilder und der Friedenspfeiler. Der Weihnachtsbaum versperrte zwischenzeitlich die Hauptstraße und sorgte für verwunderte Blicke. Manch einer blieb stehen und staunte nicht schlecht, als auch über seinem Kopf eine Tanne auf den Tieflader schwebte.

Danach war Handarbeit von Mitarbeitern des Bauhofs, der Firma Schuler-Bau und der Baumpflegefirma Björn Walter gefragt. Die Äste mussten so am Stamm befestigt werden, dass der Koloss möglichst schmal wurde. Schließlich standen Schilder, Laternen und auch die eine oder andere Hauswand im Weg.

Als sich der Lkw langsam aber sicher auf den Weg Richtung Marktplatz machte, mussten kurzerhand Kleiderständer und Blumenkübel in Sicherheit gebracht werden. Die Äste verschluckten zwischenzeitlich das an der Hauswand hängende Schild der Eisdiele. Damit aber am Ende alles wieder an seinem Platz war, kletterten die Mitarbeiter der Baumpflege während der Fahrt auf die Tanne und sorgten mit vollem Körpereinsatz dafür, dass die dicken Äste nicht direkt mit ausgefallenem Christbaumschmuck behängt wurden.

Danach ging’s schnell. Auf dem Marktplatz angekommen, wurde der Baum abgeladen und aufgestellt.