Von Heiko Schattauer

Mosbach. Auch der finale Doppelpack saß: Zum Abschluss Mosbacher Erlebnismarktsaison war in der Altstadt nicht nur viel geboten, sondern auch – wie gewünscht – viel los. Klammert man den noch ausstehenden Weihnachtsmarkt aus, sorgten von April bis November insgesamt gleich zehn erlebnisreiche Sondermärkte für Leben in der Fachwerk- und Hochschulstadt und für Frequenz und Umsatz in den Fachgeschäften. Am Samstag und Sonntag lockten Kunsthandwerker- und Mittelaltermarkt trotz wechselhafter Witterung noch einmal zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Stadt.

Cornelia Schulz vom Stadtmarketing ist denn auch "sehr zufrieden" mit dem Verlauf der Erlebnismarktsaison 2023. Die Innenstadtbelebung, die man mit den besonderen Veranstaltungen unter Regie der Stadtverwaltung im Fokus hat, sei damit auf jeden Fall (wieder) gelungen; die Märkte erfüllten die Erwartungen als starke Frequenzbringer. Die Anstrengungen, die man seitens des Stadtmarketings vor diesem Hintergrund unternimmt, lohnen sich offenbar. "Es steckt viel Arbeit dahinter", erklärt Schulz: "Aber das Ergebnis stimmt!" Besonders freut die Stadtmarketing-Verantwortliche der Erfolg des Formats "Mosbach spielt" (Mitte Juni veranstaltet). Die ganze Stadt wurde dabei zum großen Open-Air-Spielfeld, auf dem Groß und Klein und vor allem eben auch Kinder und Jugendliche ihren Spaß hatten – "völlig kostenlos", wie Cornelia Schulz ergänzt.

Die Wirkung der Erlebnismärkte weiß man auch bei "Mosbach Aktiv" zu schätzen. Die Werbegemeinschaft der Mosbacher Einzelhändler bringt sich unterstützend bei den Veranstaltungen mit ein und ist "sehr froh über die Frequenz, die die Erlebnismärkte bringen", wie Holger Schwing als Vorsitzender von Mosbach Aktiv auf RNZ-Nachfrage erklärt. Jene Frequenz sei gerade mit Blick auf die jüngsten Veränderungen in der Innenstadt (wir berichteten) bedeutend. Und spiegele sich zum Gutteil auch im Umsatz wider. Das Feedback der Einzelhandelskolleginnen und -kollegen bei Mosbach Aktiv zu den Erlebnismärkten sei grundsätzlich positiv, so Schwing weiter.

Positiv bewertet werden auch die "Doppelpacks", also die Zusammenlegung von zwei zuvor gesonderten Märkten an einem Wochenende oder die Erweiterung von einem eintägigen Erlebnismarkt auf zwei Tage, also Samstag und Sonntag. Wie nun etwa beim Kunsthandwerker- und Mittelaltermarkt oder beim Kurpfälzer Erntefest und beim Kürbismarkt geschehen. Das sei gut für die Standbetreiber und für die (potenziellen) Besucher, die so mehr Optionen erhielten. Auch hier scheint es sich für Schulz, Schwing und Co. zu lohnen, die zusätzlichen "logistischen Herausforderungen" (Wochenmarkt/Erlebnismarkt) zu meistern.

Auch 2024 sind die Erlebnismärkte fest als Zugpferd für die Mosbacher Altstadt eingeplant. Die Vorbereitungen des Stadtmarketings sind hier schon weit fortgeschritten, der Jahresplan steht bereits.