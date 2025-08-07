Die Dorfradler sind beim Stadtradeln allen davon gedüst
Die Aktion ist abgeschlossen: Ein neuer Rekord von rund 107.000 Kilometer wurde eingefahren. Es ist Zeit für neue Ziele.
Von Stephanie Kern
Mosbach. 100.000 Kilometer hatte sich Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp vor etwas mehr als drei Wochen gewünscht – und die Radfahrer aus Mosbach haben geliefert: Rund 107.000 Fahrradkilometer haben die Teilnehmenden des Stadtradelns zurückgelegt und damit eine neue Bestmarke gesetzt.
Die (äußeren) Bedingungen für das diesjährige Stadtradeln
