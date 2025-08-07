Von Stephanie Kern

Mosbach. 100.000 Kilometer hatte sich Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp vor etwas mehr als drei Wochen gewünscht – und die Radfahrer aus Mosbach haben geliefert: Rund 107.000 Fahrradkilometer haben die Teilnehmenden des Stadtradelns zurückgelegt und damit eine neue Bestmarke gesetzt.

Die (äußeren) Bedingungen für das diesjährige Stadtradeln