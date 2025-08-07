Donnerstag, 07. August 2025

Plus Mosbach

Die Dorfradler sind beim Stadtradeln allen davon gedüst

Die Aktion ist abgeschlossen: Ein neuer Rekord von rund 107.000 Kilometer wurde eingefahren. Es ist Zeit für neue Ziele.

07.08.2025 UPDATE: 07.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 15 Sekunden
Das Stadtradeln in Mosbach war in diesem Jahr so erfolgreich wie noch nie. Mehr als 107.000 Kilometer kamen insgesamt an gefahrener Strecke zusammen. Foto: S. Kern

Von Stephanie Kern

Mosbach. 100.000 Kilometer hatte sich Mosbachs Oberbürgermeister Julian Stipp vor etwas mehr als drei Wochen gewünscht – und die Radfahrer aus Mosbach haben geliefert: Rund 107.000 Fahrradkilometer haben die Teilnehmenden des Stadtradelns zurückgelegt und damit eine neue Bestmarke gesetzt.

Die (äußeren) Bedingungen für das diesjährige Stadtradeln

