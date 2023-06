Mosbach. (cao) Er ist der erste seiner Art, im Polizeirevier Mosbach ebenso wie im gesamten Einzugsbereich des Heilbronner Polizeipräsidiums: Seit Anfang des Monats steht der erste Hybrid-Streifenwagen bei der hiesigen Polizei im Dienst. Genutzt wird er von Ermittlern des Bezirksdienstes, "rund 500 Kilometer sind wir mit dem Wagen schon gefahren", berichtet die Erste Polizeihauptmeisterin Jessica Jost. "Ich muss wirklich sagen: Der hat schon ordentlich Zug drauf."

Wie seine Kollegin ist auch der Mosbacher Revierleiter Achim Küller stolz auf die mehr als 300 PS starke Neuanschaffung: "Das Fahrzeug ist ganz leise und eignet sich perfekt zum Anschleichen", witzelt er. "Durch den Hybridantrieb sind wir umweltschonend in der Stadt unterwegs, im Einsatz aber auf einen nicht nur rein elektrischen Antrieb angewiesen", ergänzt Hauptkommissar Markus Müller die Vorzüge des Vorreiters.

Bis 2040 will die baden-württembergische Landesregierung die CO2-Neutralität erreicht haben, was früher oder später auch eine Umstellung aller Einsatzfahrzeuge bedeutet. Im Moment wird der halb-elektrische Streifenwagen noch an einer Steckdose geladen, zwei Wallboxen mit vier Ladepunkten sollen aber schon bald im Innenhof des Mosbacher Polizeirevier bereitstehen. Der hybride Streifenwagen wird wohl nicht mehr lange der einzige seiner Art bei der örtlichen Polizei bleiben.