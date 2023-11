Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die Würfel sind gefallen, die Stimmen gesammelt und verteilt – die Ehrenamtspreisträger des Jahres 2023 stehen fest: Überaus rege habe sich die Leserinnen und Leser der RNZ eingebracht, mehr als 500 Stimmabgaben zu den fünf Finalvorschlägen gingen im Voting-Zeitraum bis vergangenen Samstag bei der RNZ-Redaktion in Mosbach ein. Das besondere ehrenamtliche Engagement der Nominierten setzte demnach ein überaus erfreuliches Abstimmungs-Engagement in Gang – auch das ist eine schöne Art der Anerkennung für die Vorgeschlagenen.

Zunächst war kein echter Favorit unter den fünf Finalisten auszumachen, mit zunehmender "Renndauer" setzte sich eine Kandidatin dann aber doch vom Feld ab: Mit exakt 200 Stimmen sicherten sich Petra Watzal und ihr Trainerteam (aus der Turnabteilung des VfB Waldstadt) den ersten Ehrenamtspreis 2023. Der ist nicht nur mit einer von Ulrike Thiele gestalteten Stele, sondern auch mit einem Preisgeld von 3000 Euro verbunden.

Bis zum Abstimmungsschluss hochgradig spannend war das Rennen um die beiden weiteren Ehrenamtspreise. Entsprechend eng lagen am Ende die Bewerber zusammen. Die 99 Stimmen, die sich final auf der Liste des Kinderschutzbundes – Kreisverband NOK – fanden, bedeuteten Platz zwei. Also den 2. Ehrenamtspreis, der mitsamt Auszeichnung und 2000 Euro Preisgeld verliehen wird.

Gerade mal vier Stimmen weniger (also insgesamt 95) entfielen auf den Neckarelzer Sven Zöllner, der zuletzt gleich mehrere Projekte für benachteiligte Kinder auf den Weg gebracht hat. Für 88 Leserinnen oder Leser waren die Helfer vor Ort aus der Region der Favorit gewesen, 20 Stimmen erhielt aus der Reihe der Final-Five Inge Konopka aus Obrigheim, die eine neue Selbsthilfegruppe für Frauen mit Krebs initiiert hat.

"Wir hatten dieses Jahr wirklich sehr gute Bewerbungen, schon die Vorauswahl fiel schwer", erklärt Dr. Frank Zundel, der Vorsitzende der Bürgerstiftung für die Region Mosbach. Jahr für Jahr lobt die Bürgerstiftung den Ehrenamtspreis aus, besonderes Engagement müsse schließlich auch besonders honoriert werden, so die einhellige Meinung der Verantwortlichen.

Denen ist es wichtig, zu betonen, dass die Preisträger zugleich als Vorbilder (für Nachahmer) und Stellvertreter (für alle nicht explizit ausgezeichneten Ehrenamtlichen) gesehen werden. "Unser großes Dankeschön geht daher an alle Vorgeschlagenen. Und auch an diejenigen, die eine Bewerbung für den Ehrenamtspreis auf den Weg gebracht haben", so Frank Zundel. Der Mehrwert, den ehrenamtliches Engagement in unserer und für unsere Gesellschaft schaffe, sei unersetzlich.

Mit im Boot sitzt beim Ehrenamtspreis auch (immer wieder gerne) der Rotary-Club Mosbach-Buchen, der einen Sonderpreis für ein ehrenamtliches Projekt, bei dem explizit die soziale Komponente im Fokus steht, vergibt. Diese (mit 3000 Euro verbundene) Auszeichnung geht an die "Mobilen Retter", die in der Region seit fünf Jahren schnelle Unterstützung im Notfall leisten.

Und noch ein weiterer Sonderpreis war bzw. ist zu vergeben. Hier hatte sich unter den Bewerbungen schnell ein klarer Favorit herauskristallisiert: Über den mit 3000 Euro verbundenden Jugend-Sonderpreis darf sich die Sattelbacher Jugend freuen. Die bringt sich seit nunmehr zwei Jahren mit Herzblut und Tatendrang bei den umfangreichen Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen am historischen Bahnhofsgebäude im Streudorf ein. Nicht nur im Ortschaftsrat zeigt man sich sehr dankbar für dieses ausdauernde ehrenamtliche Engagement, das die Bürgerstiftung für die Region Mosbach nun mit dem Ehrenamtspreis und 3000 Euro "Prämie" honoriert. Verwendung wird man dafür am und im "Häusle" sicher finden.

"Noch keine Idee" hat Petra Watzal, wofür sie und ihre Turnerinnen das stattliche Preisgeld für den 1. Ehrenamtspreis einsetzen. "Da wird uns sicher was Sinnvolles einfallen, die Kinder freuen sich bestimmt riesig, wenn sie von der Auszeichnung erfahren." Gerechnet hat die Langzeit-Trainerin mit dem tollen Erfolg nicht, vielmehr "gehofft, dass wir unter die ersten drei kommen".

Auch die Kunde vom 2. Ehrenamtspreis sorgt für Überraschung und große Freude: "Ich bin so gerührt", gesteht Gabriele Methfessel im kurzen Gespräch mit der RNZ. Dass so zahlreich für den Kinderschutzbund abgestimmt wurde, freut die Mitbegründerin des regionalen Verbands sehr, da es ein tolles Zeichen dafür sei, "dass die Leute wahrnehmen und schätzen, was wir tun".

Der dritte im Preisträgerbunde – Sven Zöllner – hat mit der Auszeichnung so ganz und gar nicht gerechnet. Eigentlich habe ihn die Nominierung schon "ein wenig überfordert", schildert der Neckarelzer, der für benachteiligte Kinder schon viel bewegt hat – aber selbst lieber im Hintergrund bleibt. So oder ist – die Freude über den Preis ist auch beim engagierten Neckarelzer riesengroß.

> Verliehen werden die Ehrenamtspreise im Rahmen einer kleinen Feierstunde am 22. November im Steinersaal in Mosbach.