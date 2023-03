Als drei Monate später das kommunale Testzentrum eröffnete, stand dieses nur Mosbachern und Personen offen, die in der Kreisstadt arbeiteten oder zur Schule gingen. Ein Test in der Woche war kostenlos, die Öffnungszeiten waren eingeschränkt, die Warteschlangen lang. Betrieben wurde das Testzentrum von Anfang an von Ehrenamtlichen gegen eine Pauschale. Nach einem Jahr Betrieb und mehr als 20.000 Tests schloss das kommunale Testzentrum im März 2022 wieder, auch weil der Bedarf in der Bevölkerung nicht mehr so groß war.

Ende 2020 war man davon noch weit entfernt. Erst Mitte Dezember, angestoßen von wenigen Vorreitern, gab es erste Möglichkeiten für die Bürger, sich durch Tests abzusichern. Trotz erheblicher Bedenken auf lokaler Ebene errichtete das DRK Mosbach kurz entschlossen vor dem Weihnachtsfest eine Teststation an der Elzberghalle in Dallau. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nahmen damals die Möglichkeit, sich vor dem Treffen mit der Familie abzusichern, dankbar an. Damals konnten einige Testteilnehmer als infiziert erkannt werden und sind den Familienfeiern deshalb ferngeblieben.

Seitdem wurden unter der Regie des DRK-Kreisverbands in Mosbach 96.403 Schnelltests in den beiden Zentren vorgenommen. 4558 davon waren positiv. Rückblickend zieht DRK-Präsident Gerhard Lauth eine zufriedene Bilanz: "Bereits zu Zeiten, als Corona-Tests noch sehr umstritten waren, waren wir davon überzeugt, dass wir damit das Virus eindämmen und die Sicherheit vor einer Infektion erhöhen können."

Vor zwei Jahren, als die aggressivere Variante des Virus grassierte und es noch keine Impfung gab, war eine Corona-Infektion ein Grund, sich wirklich Sorgen zu machen. Da war es gut, dass man sich testen lassen konnte. Am 10. März 2021 startete der DRK-Kreisverband Mosbach in enger Kooperation mit der Stadt Mosbach das kommunale Testzentrum in der ehemaligen Abfüllhalle bei der Alten Mälzerei. Später folgte das Testzentrum am Krankenhaus, das bis heute arbeitet. Mehr als 60 ehrenamtliche Helfer waren im Einsatz.

Mosbach. (sun) Zum 1. März soll bundesweit die Corona-Testpflicht für Bewohner, Patienten, Besucher und Beschäftigte in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen wegfallen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister geeinigt. Ein Grund für den DRK-Kreisverband Mosbach, die bisherigen ausgedehnten Öffnungszeiten im Testzentrum am Krankenhaus zu reduzieren – und Anlass für einen Blick zurück.

Speziell Besucher und Patienten des Krankenhauses, aber auch Beschäftigte waren jedoch weiter auf Tests angewiesen, weshalb die Neckar-Odenwald-Kliniken am Standort Mosbach eine Containerstation einrichteten. Dieses Testzentrum betreibt der DRK-Kreisverband seit dem 23. November 2021 ununterbrochen bis heute – jeden Tag von morgens 6.30 Uhr bis abends 19 Uhr. Mehr als 70.000 Personen wurden bis Ende Dezember 2022 dort getestet, 3485 mit dem Virus Infizierte erkannt.

Die Station am Krankenhaus stand von Anfang an für alle Testwilligen offen. Die Online-Anmeldung verkürzte die Wartezeiten deutlich. Die Möglichkeit, das Ergebnis per Mail zu erhalten, vereinfachte die Arbeit – auch wenn es hin und wieder technische Probleme gab. Durchschnittlich gut 5000 Tests wurden monatlich vorgenommen, die Zahl der Infizierten variierte zwischen 37 im Januar 2022 und 468 im Oktober 2022. Im Januar 2023 wurden 5352 Personen getestet, davon waren 90 positiv.

Damit die Tests stets qualifiziert und zuverlässig sind, gab es regelmäßige Schulungen für die Tester – schließlich wurden die Corona-Verordnungen und Vorgaben immer wieder überarbeitet.

Bis Ende Februar sind die Corona-Tests nur noch für bestimmte Personen kostenfrei, zum Beispiel für Besucher von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen oder Zentren für ambulante Operationen oder Dialysezentren. Alle anderen müssen für den Schnelltest acht Euro bezahlen.

Auch wenn bald die Testpflicht wegfällt, gibt es weiterhin gute Gründe, sich bei Symptomen testen zu lassen, gerade angesichts der möglichen Virusvarianten. Der DRK-Kreisverband wird daher auch ab März weiter die Testmöglichkeit am Krankenhaus anbieten, allerdings mit stark eingeschränkten Öffnungszeiten.

Das Schnelltest-Zentrum beim Standort Mosbach der Neckar-Odenwald-Kliniken (Knopfweg 1) ist noch bis Ende Februar täglich von 6.30 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 1. März kann man sich noch montags bis freitags von 11 bis 13 Uhr testen lassen, allerdings nicht mehr kostenfrei. Eine Online-Terminbuchung unter https://drk-mosbach.dein-schnell-test.de/ wird empfohlen. Dabei gibt man bereits seine Daten an, sodass es am Testzentrum schneller geht. Der Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument muss mitgebracht werden.