150 Jahre gibt es die Rotkreuzbewegung in Mosbach schon. In einer Pressekonferenz informierten DRK-Kreisverbandsgeschäftsführer Guido Wenzel und Präsident Gerhard Lauth über (immer noch) aktuelle Themen. Einen Rückblick zum Ansehen wird in den nächsten Tagen im Schaufenster der Rathaus-Apotheke aufgebaut. Foto: Stephanie Kern